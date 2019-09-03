Жители дома на Димитрова пытаются пристроить котят, найденных в моторном отсеке

У девочки черепаховый окрас, а мальчик беленький с рыжими полосками.

Кошка спрятала двух новорожденных котят под защитой двигателя иномарки, припаркованной в одном из дворов Купчино. Котятам ищут новых хозяев, а пока они живут у девушки по имени Алина. Об этом сообщил "Мегаполис".

Девушка рассказала, что в моторном отсеке "Форда" они были одни, без мамы, и мяукали так громко, что их услышали из дома, рядом с которым стояла машина. Для того, чтобы вытащить котят, пришлось попросить спуститься хозяина автомобиля. Он рассказал, что котят он находит не в первый раз. Очевидно, одна из кошек так решила греть своих детенышей во время холода.

А она их опять в машину спрятала. Поэтому я не хочу в подвал нести: вдруг она снова так сделает, а водитель не заметит. И всё - нет котят. Алина

У девочки черепаховый окрас, а мальчик беленький с рыжими полосками. Им нужна передержка или кормящая кошка, так как сами они еще есть не могут. Сама девушка не может оставить их у себя, так как её кошка не рада новым гостям, ревнует и царапает хозяйку.

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Фото: Мегаполис