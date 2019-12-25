Ученые проверили как переносят штаммы коронавируса разные питомцы.

Названо самое уязвимое к коронавирусу домашнее животное. Об этом рассказали эксперты, которые опубликовали результаты своего исследования на портале биомедицинских препринтов bioRxiv. Ученые установили, что больше всего от COVID-19 могут пострадать кошки. Это факт стал известен после экспериментов, в которых также принимали участие собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки. В рамках работы медики заражали животных различными штаммами SARS-CoV-2.

Ученые заметили, что невосприимчивыми к инфекции оказались практически все питомцы. Исключением стали хорьки и кошки. Между хорьками коронавирус легко распространяется, однако никак не влияет на состояние их здоровья. От инфекции особенно плохо себя чувствовали кошки. Еще большее влияние COVID-19 оказывает на котят. Практически все они погибли из-за заражения.

Напомним, что в марте 2020 года Сара Кэдди из Кембриджского университета в Великобритании провели исследование, в котором выявила наличие коронавируса в организме животных. Она заявила, что инфекция может попадать в питомцев с пищей, которую они употребляют.

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