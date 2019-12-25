Жителям проспекта Кузнецова вернули свет после полного блэкаута

Причиной отключения электроэнергии стала перезагрузка сети.

Вечером 5 декабря жители дома №17 на проспекте Кузнецова остались без света. Причиной блэкаута назвали перезагрузку сети.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" ответственность за случившееся возложили на управляющую компанию дома. Энергетики отметили, что УК не сделала ничего, чтобы перевести дом на резервные источники питания.

На место отключения света выехала аварийная бригада. С 21:27 жители дома начали получать электричество в полном объеме.

Ранее мы писали, что в Детскосельском поселке жители жалуются на отсутствие холодной воды в течение нескольких дней.

Фото: pexels.com