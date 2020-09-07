Жители поселка Детскосельский жалуются на мост в аварийном состоянии

Мост признали аварийным более 10 лет назад, однако люди продолжают ездить по нему, несмотря на опасность.

Жители поселка Детскосельский Пушкинского района жалуются на автомобильный мост в аварийном состоянии. На подъезде к мосту стоят предупреждающие знаки, но машины продолжают ездить по мосту. Мост через безымянный ручей признан аварийным 10 лет назад, он представляет опасность для водителей и пешеходов.

За мост сейчас никто не отвечает, ни районная администрация, ни комитеты, ни "Мостотрест", который отвечает за все мосты Петербурга. Мы просто брошенные. Через этот мост идет большой поток машин, особенно утром и вечером, все приостанавливаются, потому что знают, что здесь такая проблема. Мост уже разрушается, еще пару лет, и он рухнет. Тимур Туктаров, муниципальный депутат МО "Поселок Шушары"

Тимур неоднократно обращался с жалобами в различные органы, но в ответ получал лишь отписки. В Росреестре указано, что мост находится во владении СПбГУ, который планирует построить здесь кампус.

В СПбГУ ответили, что мост входит в состав дороги, и не является частной собственностью.

Администрация Пушкинского района обращалась к ректору СПбГУ с требованием отремонтировать дорогу до 15 августа 2020 года. Однако ремонт моста так и не был проведен, его состояние с каждым днем продолжает ухудшаться.

Фото и видео: Piter.TV