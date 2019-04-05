Жители дома на улице Чапыгина восстановят историческую деревянную дверь

Петербуржцы собрали 80 тысяч рублей на реставрацию исторической двери.

На улице Чапыгина восстановят историческую деревянную дверь. Жители дома №5 решили вернуть обитой железом двери оригинальный облик. С помощью краудфандинга на реставрацию двери удалось собрать 80 тысяч рублей.

Это была наша мечта. Когда мы только заехали в нашу квартиру 2 года назад, подумали, что было бы очень круто восстановить дверь и ей начать пользоваться. Тимофей Чуров, житель дома №5

Мы зашли в парадную и увидели, что дверь с другой стороны находится в нормальном виде, это не гнилое дерево, с ним все в порядке. Анна Заболоцкая, житель дома №5

В парадной также сохранились исторические окна, перила и несколько деревянных дверей. Реставрацию входной двери планируют завершить осенью этого года. Если результат понравится всем жителям, активисты восстановят остальные двери.

Фото и видео: Piter.TV