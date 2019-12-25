Беспокойство жителей дома на Васильевском от стройки по соседству не уходит. Piter.tv выслушал местных жителей

Жильцы боятся за свой дом и переживают, что стройка также мешает детской больнице и роддому.

Инициативная группа жильцов дома №46 по 13 линии Васильевского острова продолжает привлекать внимание к общей беде: стройка на соседнем участке разрушает их дом. За это время в здании появились трещины, с потолка сыплется штукатурка. Жители беспокоятся, что их дом развалится или его признают аварийным.

Много лет назад месте соседнего дома №50 располагалось здание, построенное в 1887 году, однако в 1980-х оно было признано аварийным, его законсервировали. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень объектов, представляющих культурную ценность. Через пару лет, в 2004 году, дом превратился в руины, из списка его исключили и к 2005 году окончательно разобрали.

В 2004 году на участок пришла компания ЗАО "ИВИ-93", которая занялась строительством нового гостиничного комплекса. В это время и был нанесен значительный ущерб дому №46. Строительство остановили, а в апреле 2021 года новый собственник возобновил работы на объекте.

Согласно аншлагу, работы проводит ООО "Винтеко", и данные работы являются реконструкцией находящегося на этом участке здания. На данный момент наблюдается полный снос предыдущего строения до уровня котлована, поэтому мы считаем, что работы на данном объекте никак не подпадают под это определение, а являются полноценным строительством нового объекта. заявили жильцы

По словам петербуржцев, их дом не является объектом культурного наследия, поэтому дополнительных аргументов в разговоре с застройщиком нет.

Сам застройщик рассказал в комментарии Piter.tv, что компания приобрела объект в 2015 году и получила разрешение на строительство. В 2021 году начались работы по реконструкции объекта, из него хотят сделать жилой дом. Застройщик сообщил, что мониторит окружающие здания и следит, чтобы появившиеся давно трещины не стали больше. В квартирах дома №46 установлены трещиномеры, все жалобы горожан принимают во внимание, добавила исполнительный директор ООО "Винтеко" Регина Степанова.

Сейчас петербуржцы обращают внимание, что стройка прекращается только глубокой ночью, в остальное время, практически круглосуточно, идут работы, мешающие нормально жить: пыть, шум, грязь, дом трясется от применения техники.

Мы просто люди и просто хотим жить спокойно в своём доме. В квартирах начали появляться трещины еще на стадии сноса предыдущего здания. Разговоры с застройщиком и УК ничего не дают. Сейчас пишем письма во все инстанции. Мы понимаем, что не сможем остановить стройку, но хотелось бы понимать, что нас ждет. Мы очень боимся за свой дом. отмечают жители дома №46

Беспокойство местных жителей также вызывает "падение" забора с разломом асфальта. Под забором просела часть грунта, которая ближе к дому. На материалах можно заметить, насколько подкопан фундамент со стороны стройки, указывают жители.

В разговоре с Piter.tv местная жительница Алена Мельникова рассказала, что проектную документацию строящегося здания показывают только со второго этажа. Петербуржцы боятся, что двор станет колодцем и курилкой для офисных работников.

Часть окон нашего дома будут смотреть в глухую стену ЖК. сообщила местная жительница

Помимо этого местных жителей беспокоит вопрос транспортной инфраструктуры. Где будут парковаться жители нового ЖК? Ко всему прочему, в скором времени могут начать строительство второго выхода метро "Василеостровская", из-за чего 12-я и 13-я линии В.О. замкнутся. На вопрос, как будут регулировать транспортные потоки, никто, в том числе чиновники, ответить не может.

По словам Алены Мельниковой, ситуация пока не двигается с места, в то время как дом начинает рушиться уже с другой стороны. К тому же, многие жители болели коронавирусом, но даже не могут открыть окна в жару из-за ужасной пыли.

Piter.tv продолжит следить за развитием событий.

Фото и видео: Piter.TV, из архива героев