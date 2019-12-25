Застройщик: Дом на Васильевском острове не получал новые трещины от строительства по соседству

Местные жители не раз обращались в Стройтехнадзор, чтобы застройщика проверили. Однако ООО "Винтеко" имеет разрешение на строительство нового ЖК, поэтому все действия компании законны, рассказывает ее представительница.

Исполнительный директор ООО "Винтеко" Регина Степанова рассказала Piter.tv о текущей ситуации в доме на Васильевском острове, за который беспокоятся местные жители. Василеостровцы накануне обратились в нашу редакцию. Жители дома №46 на 13-й линии В.О. жалуются на шум, пыль и вибрацию от соседней стройки и сообщают, что их дом разрушается, на нем появляются трещины.

Регина Степанова отметила, что за период строительства нового жилого комплекса на Васильевском доме в соседнем здании не появилось новых повреждений, а также не зафиксировано изменений ширины раскрытия имеющихся старых трещин.

По словам Степановой, стройка на территории ведется с 2002 года. Тогда застройщиком выступала другая компания, ЗАО "ИВИ-93". Строители пытались возвести здание до 2007 года. В результате работ был причинен ущерб зданиям окружающей застройки. Во многих квартирах окружающих домов появились трещины и множественные повреждения. Далее строительство было заморожено, добавила директор "Винтеко".

Компания приобрела объект в 2015 году и получила разрешение на строительство. В 2021 году начались работы по реконструкции объекта, из него хотят сделать жилой дом. Степанова утверждает, что застройщик мониторит окружающие здания и следит, чтобы появившиеся давно трещины не стали больше. В квартирах дома №46 установлены трещиномеры, все жалобы горожан принимают во внимание, добавила она.

Представитель компании сообщила, что на данный момент их стройка "не оказала отрицательного влияния на техническое состояние несущих конструкций существующих зданий и сооружений окружающей застройки".

Фото: Piter.tv