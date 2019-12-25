Жильцы дома на Садовой улице вежливо попросили неизвестных не красть коврики в парадной

Петербуржцы оставили воришкам записку с посланием.

Петербург отнюдь не случайно называют "культурной столицей России". Жильцы одного из домов на Садовой улице вежливо попросили неизвестных не красть коврики в парадной. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Хозяины 4-ой квартиры обнаружили воришек в своей парадной. Терпение жильцов заканчилось, и они решили оставить записку с посланием неизвестным воришкам.

Это уже третий коврик, пожалуйста, не крадите. Если очень надо, мы его вам подарим, скажите об этом. жильцы 4-ой квартиры

Ранее мы писали, что украденный молот Тора вернулся в петербургский бар.

Фото: Telegram / Протестный Петербург / iProcione