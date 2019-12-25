Украденный молот Тора вернулся в петербургский бар

Первый из двух украденных молотов вернули в мае.

Несколько месяцев назад, в мае, из петербургского гик-бара "Неканон" украли молот Тора, однако потом вор решил вернуть украденное в тот же день.

Ситуация повторилась в августе.

Один из Молотов Тора опять украли. Это уже переходит всякие границы. Пока мы отсматриваем камеры, у вас есть время вернуть его в бар. После ваши фотографии будут переданы в полицию, вместе с заявлением. Видимо нам придётся приклеить весь мерч намертво, раз вы не умеете вести себя в общественных местах. отметили представители бара в соцсетях

По словам представителей бара, гости могут брать реквизит, делать с ним фото, но забирать его домой категорически запрещено. В этот раз молот побывал в Твери.

О возвращении пропажи также сообщили в соцсетях. Отмечается, что воры принесли свои извинения.

Также недавно из бара пропала волшебная палочка. Будут ли в баре "намертво приклеивать" реквизит, пока неизвестно.

Фото: Неканон Inc. / telegram