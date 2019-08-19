Жители Выборга поздравили свой город с 726-летием

В минувшую субботу, 17 августа, праздничными мероприятиями отметили 726-летие Выборга и Выборгского района. Для выборжан и гостей города была подготовлена программа на целый день, праздничный концерт. День рождения Выборга завершилось фейерверком.

На праздновании Дня города каждый гость мог найти для себя интересное развлечение. Выборжане и гости Выборга могли сфотографироваться с экзотическими животными, поиграть в различные игры, покататься на аттракционах, попробовать интересные блюда и многое другое.

Здесь все можно увидеть, все посмотреть. Площадок море, еды море, мороженное, все рядышком!

Посмотрите, как обновился наш красивейший город. Он просто сияет фасадами новыми. Очень много было праздников интересных, но, конечно День города особенный праздник

Я очень рад, что так хорошо организован сегодня праздник в городе. Очень иного людей и чудесные запахи, слюна течет. Мы ходим и напитываемся позитивными эмоциями. - А еще очень много улыбок. Все счастливые. Очень повезло с погодой.

Что пожелали Выборгу жители в День города

Благополучия, процветания и, конечно, счастья нашим жителям любимым

Хочется видеть больше счастливых, улыбающихся людей. И, конечно же, прекрасной погоды нашему городу во все времена, хотя важней всего погода в доме

Чтобы он еще лучше процветал, чтобы все доделали, старый город восстановили и сделали его еще красивее и краше

Оставаться всегда чистым, прекрасным, светлым, уютным, гостеприимным городом, каким он был всегда, и каким он нам всегда представляется. Мы Выборг очень любим и ценим и будем приезжать еще с удовольствием. Поэтому Выборгу желаем процветания

Фото, видео: Piter.TV