Жители Выборга обзаведутся новыми спортивными площадками

Всего с 2014 года в Ленобласти построено 15 открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений, выполнен капитальный ремонт еще 21 площадки.

В Ленобласти стартует массовое строительство усовершенствованных спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Так, в деревне Зимитицы Волосовского района началось строительство новой спортивной площадки. Правительство Ленобласти выделило на эти цели порядка 13,1 млн рублей.

Как сообщают подрядчики, площадка займет 2,3 тыс. квадратных метров и будет состоять из футбольного поля с усовершенствованным покрытием, а также из 6 беговых дорожек, отделений для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, баскетбольной и волейбольной площадок.

В рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству в 2019 году планируется построить еще четыре универсальные спортивные площадки в поселке Сусанино и деревне Истинка Гатчинского района, деревне Коробицыно Выборгского района и поселке Мшинское Лужского района.

Всего с 2014 года в Ленобласти построено 15 открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений, выполнен капитальный ремонт еще 21 площадки.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти