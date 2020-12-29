Жители Васильевского острова заметили карту с неверным расположением станции метро "Приморская"

Станция "переехала" на километр.

В Петербурге обнаружили карту, которая может дезинформировать горожан о расположении станции метро "Приморская". Ее отметили на километр дальше ее реального нахождения. Ошибку заметила местная жительница и сообщила в социальных сетях.

Судя по карте на остановке на Весёльной улице, метро расположено на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. На самом деле оно находится на углу Наличной улицы и улицы Одоевского.

Напомним, что с 2021-го года стоимость проезда в метрополитене составляет 60 рублей, за пользование наземным транспортом придется заплатить 55 рублей.

Фото: VK / "Живем на Васильевском | Васильевский остров" / Алиса Колычева