Жители Васильевского острова заметили карту с неверным расположением станции метро "Приморская"

В Петербурге обнаружили карту, которая может дезинформировать горожан о расположении станции метро "Приморская". Ее отметили на километр дальше ее реального нахождения. Ошибку заметила местная жительница и сообщила в социальных сетях.
Судя по карте на остановке на Весёльной улице, метро расположено на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. На самом деле оно находится на углу Наличной улицы и улицы Одоевского.
Напомним, что с 2021-го года стоимость проезда в метрополитене составляет 60 рублей, за пользование наземным транспортом придется заплатить 55 рублей.
Фото: VK / "Живем на Васильевском | Васильевский остров" / Алиса Колычева
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