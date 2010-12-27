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В среду на Васильевском острове отключат горячую воду: карта испытаний
Сегодня, 18:59
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Asyaromanenkova
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В среду на Васильевском острове отключат горячую воду: карта испытаний

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Из-за проведения испытаний Теплосети Петербурга в Василеостровском районе отключат горячую воду. Ограничения вводятся только на 18 октября.

Неприятный сюрприз для жителей Васильевского острова: в среду, 18 октября, Теплосеть Петербурга отключит горячую воду почти во всем районе. Специалисты будут проводить испытания сетей.

Испытания пройдут почти по всем улицам острова. Исключая лишь некоторые дома. Подробно можно посмотреть на карте Теплосетей Петербурга.

В среду на Васильевском острове отключат горячую воду: карта испытаний

Во время испытаний по трубам будут пускать теплоноситель нагретый до 110 градусов. Это позволит выявить все слабые места. Проверка проходит именно сейчас, потому что обязательно нужно проводить ее во время отопительного сезона.

На время испытаний ограничат подачу горячей воды. Но отопление отключать не будут. Так что горожанам не придется мерзнуть.

Теги: испытания теплосети , новости питера , новости спб , почему нет горячей воды на васильевском острове
Категории: Новости СПб

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