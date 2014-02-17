Жители Ржевки останутся без электричества до завтрашнего утра

В нескольких домах нет света.

В Петербурге жители исторического района Ржевка остались без электричества – 1200 квартир. Кроме того, без света остались три дома, расположенных на Ковалевской улице. Об этом 2 сентября сообщает портал "Форпост Северо-Запад" со ссылкой на Всеволожское предприятие электрических сетей.

В предприятии рассказали, что в районе произошло серьёзное повреждение двух кабельных линий – основной и резервной. В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению линий. Специалисты обещают жителям свет только к завтрашнему утру.

Ранее мы писали, что в 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

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