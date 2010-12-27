В одной из квартир на Петроградке прикрыли хостел

Жители дома на Петроградской обратились в правоохранительные органы с жалобами на незаконный хостел.

Прокуратура Петроградского района проверила жалобу жильцов одного из домов о том, что в их доме устроили мини отель.

Было установлено, что одна из квартир и правда принимала гостей. Помещение арендует ООО "Барс". Нарушение заключается также и в том, что помещение не переведено в статус нежилого и не оборудовано отдельным входом. То есть постояльцы проходят через общий подъезд, что явно не устраивает постоянных жильцов.

Прокуроры направили в суд исковое заявление в защиту проживающих в доме к ООО "Барс" и обызал закрыть хостел в жилом доме.