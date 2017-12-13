Жители Пекина теперь платят за проезд в лифте в собственных домах

За 890 рублей жильцы целый месяц смогут пользоваться лифтов в своём доме.

В Пекине (столица Китая) стали взимать плату за проезд на лифте в некоторых жилых домах. Об этом сообщает "Лента" ссылаясь на BBC News.

Первые платные лифты были установлены в старых зданиях на юге города, где раньше жильцы могли пользоваться только лестницами. При оплате необходимо так же, как и в общественном транспорте поднести к валидатору электронный билет, с которого будет снято 0,2 юаня (1 рубль 80 копеек).

Некоторым жильцам понравилось нововведение. По словам 60-летней Ян Гуйсян, после установки платного лифта ей больше не нужно ходить по лестнице с неподъёмными сумками. "Так гораздо удобнее", — цитирует её слова Beijing News.

В социальных сетях пользователи отреагировали на новость критично. "0,2 юаня — не такие уж большие деньги, но можно не сомневаться, что мне в итоге придется ходить по лестнице", — заявил один из критиков.

Издание Beijing News подсчитало, что в среднем жильцы будут тратить на проезд в лифте примерно 100 юаней в месяц (890 рублей).