Жители Новокузнецка устроили танцевальный баттл в трамвае

Новокузнечане устроили танцы в городском трамвае.

В Сети появилось позитивное видео, снятое в Новокузнецке. Жители Кемеровской области устроили мощный танцевальный баттл в городском трамвае. Как стало известно Piter.TV, авторами необычного ролика стали организаторы "Недели уличного искусства" в Новокузнецке. При этом танцевали не только представители молодежи Кузбасса, но и гости из Германии. Это группа танцоров и граффитистов, которые приехали в Россию в рамках социального проекта. Помимо танцевального флешмоба немцы посетили воспитанников детского дома "Ровесник" и разрисовали один из местных трамваев.

Видео с танцевальным баттлом в общественном транспорте стремительно собирает "лайки" во "ВКонтакте". За 7 часов его посмотрели около 1000 человек. Большинству зрителей креативный ролик пришелся по душе.

Видео: социальные сети