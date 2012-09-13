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Жители Новокузнецка устроили танцевальный баттл в трамвае

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Новокузнечане устроили танцы в городском трамвае.

В Сети появилось позитивное видео, снятое в Новокузнецке. Жители Кемеровской области устроили мощный танцевальный баттл в городском трамвае. Как стало известно Piter.TV, авторами необычного ролика стали организаторы "Недели уличного искусства" в Новокузнецке. При этом танцевали не только представители молодежи Кузбасса, но и гости из Германии. Это группа танцоров и граффитистов, которые приехали в Россию в рамках социального проекта. Помимо танцевального флешмоба немцы посетили воспитанников детского дома "Ровесник" и разрисовали один из местных трамваев. 

Видео с танцевальным баттлом в общественном транспорте стремительно собирает "лайки" во "ВКонтакте".  За 7 часов его посмотрели около 1000 человек. Большинству зрителей креативный ролик пришелся по душе.

 

Видео: социальные сети

Теги: новости новокузнецка , новости россии , танцевальный баттл
Категории: Новости России

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