Жители Мурманска ночью наблюдали падение крупного метеорита

В сети появилось видео падения крупного светящегося в объекта в небе.

Жители Мурманска и его окрестностей накануне поздним вечером наблюдали падение светящегося крупного объекта.

На опубликованном видео одного из очевидцев действительно падает на землю и исчезает крупный светящийся шар, оставляющий за собой небольшой светлый хвост.

В социальных сетях разгорелись жаркие споры о природе этого явления. Одни думают, что это запуск военных ракет. Другие обоснованно доказывают, что это действительно метеорит, аргументируя тем, что скорость у объекта намного превышает скорость любых ракет.

Накануне Piter.TV опубликовал видео падения крупного метеорита в Фениксе США.

Видео: ВК, AstroAlert | Наблюдательная астрономия (Геннадий Субач)