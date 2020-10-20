Жители Москвы и области радуются первому снегу

Жители Московского региона публикуют в соцсетях фото и видео первого снегопада.

Сегодня, 20 октября, жители Москвы и Подмосковья увидели первый снегопад этой осенью.

В Москве и Московской области сегодня, как и предсказывали синоптики, выпал первый снег. Осадки в виде мокрого снега, местами дождя со снегом выпали в районе Клина, Сергиев Посада и других районах Подмосковья. Холодный арктический воздух пришел и в столицу. Он принес с собой холодный порывистый ветер и снежные осадки.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео первого в этом сезоне снегопада.

Снегопад прошел довольно быстро, и снег тут же начал таять. Синоптики предупреждают, что в ночные и утренние часы ожидаются небольшие заморозки. Возможен гололед.

Фото и видео: Instagram/magical_winterwonderland, malika_love_islam, galina_mail, ВК, Авто Белгород, Моя Москва