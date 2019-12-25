Бобры активно строят плотины, и валят деревья, из-за чего вода затапливает садовые участки, леса и дороги.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что жители Ленобласти обвиняют в наводнениях семью бобров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Местные жители заявили, что животные активно застраивают плотины и валят деревья. после таких действий воды выходит из акватории рек и затапливает садовые участки и дороги.

Отметчается, что соответствующие жалобы поступают в комитет регулярно. Охотнадзор принимал решение о регулировании численности грызунов и разборе плотин. В настоящее время, в Ленобласти обитает 25 тысяч бобров.

Ранее мы сообщали о том, что население Ленобласти выросло на 28 тысяч человек.

Фото:pixabay