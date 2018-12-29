В Ленобласти обнаружили труп младенца в полиэтиленовых пакетах

Тело ребенка нашли на берегу реки Ижоры.

Вечером 13 января жители поселка Коммунары Ленобласти сделали страшную находку. На берегу реки Ижоры они обнаружили мертвого младенца, завернутого в ткань и несколько полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп новорожденного мальчика оставили в 200 метрах от дома №7 по улице Бумажников. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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