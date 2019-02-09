Жители Кудрово пожаловались на узкие дороги с помощью снеговиков

Жители Кудрово запустили акцию "Нам нужны дороги", в ходе которой пожаловались на узкие дороги. Сделали они это весьма необычным способом - налепили снеговиков и поставили рядом с ним тематический плакат. Впрочем, "жаловались на дороги" не только снеговики, но и другие ледяные фигурки.
Сами жильцы отмечают, что снеговики никакого особого смысла не несут, они сделаны для привлечения внимания к насущной проблеме.
Мобильный корреспондент Piter.tv поделился кадрами с места событий. На видео запечатлены веселые фигурки из снега, которые с помощью плаката привлекают к себе внимание.
Видео: Piter.tv
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