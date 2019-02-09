Жители Кудрово пожаловались на узкие дороги с помощью снеговиков

Местные жители запустили акцию "Нам нужны дороги".

Жители Кудрово запустили акцию "Нам нужны дороги", в ходе которой пожаловались на узкие дороги. Сделали они это весьма необычным способом - налепили снеговиков и поставили рядом с ним тематический плакат. Впрочем, "жаловались на дороги" не только снеговики, но и другие ледяные фигурки.

Сами жильцы отмечают, что снеговики никакого особого смысла не несут, они сделаны для привлечения внимания к насущной проблеме.

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился кадрами с места событий. На видео запечатлены веселые фигурки из снега, которые с помощью плаката привлекают к себе внимание.

Видео: Piter.tv