Жители Ленобласти готовятся к затяжным дождям и теплой погоде 14 мая

На протяжении всего дня на территории региона ожидаются кратковременные дожди с повышенной облачностью и сильным ветром.

Завтра, 14 мая, жителей Ленобласти ждет теплая погода, градусник термометра достигнет отметки в плюс шестнадцать градусов, однако не обойдется без дождей и ветра.

Так, на протяжении всего дня четырнадцатого мая на территории региона ожидаются кратковременные дожди с повышенной облачностью и сильным ветром.

Ветер будет дуть ночью северный 4-9 м/с, днем – 6-11 м/с. Ночью похолодает – температура воздуха опустится до +5 °C...+10 °C. Днем потеплеет до +11 °C…+16 °C, на востоке – до +23 °C. Атмосферное давление будет мало меняться.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"