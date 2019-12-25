Жителей трех районов Ленобласти в выходные ожидает отключение электричества

Отключение произойдет из-за ремонтных работ.

В субботу, 6 июня, стало известно, что на выходных жителей трех районов Ленобласти ожидает отключение электричества. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ПАО "Ленэнерго".

Временное прекращение подачи электроэнергии из-за ремонта в субботу, 6 июня, затронет деревню Иконово, Киришского района (Время отключения: с 10:00 до 14:00), а также населенные пункты Тихвинского района (Время отключения: с 09:00 до 19:00).

В воскресенье, 7 июня, свет отключат в поселке Шугозеро (Время отключения: с 09:00 до 19:00), а также в поселке Камышевка, Выборгского района (Время отключения: с 10:00 до 16:00).

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