Жителей поселка Песочный избавили от сложных расчетов коммунальных платежей

Долгое время жильцы нескольких многоквартирных домов вынуждены были самостоятельно заполнять квитанцию за ЖКУ и высчитывать сумму к оплате за газ. Теперь жители военного городка вводят показания газовых приборов учёта по принципу расчетов за воду и платят все в едином счете.

Жители двух многоквартирных домов по Белоостровскому шоссе и Лесной улице в поселке Песочный вынуждены были каждый месяц собственноручно заполнять извещение-квитанцию и высчитывать суммы к оплате за газ, умножая показания то на летний, то на зимний коэффициенты. Это касалось как нанимателей, так и собственников жилых помещений. Часто гражданам приходилось искать чистый бланк извещения-квитанции ресурсоснабжающей организации АО "Ленгаз-Эксплуатация".



Устав от сложных расчетов и излишней волокиты, жильцы написали обращение в приемную муниципального депутата Константина Степнова. Жители домов попросили рассмотреть возможность включения платежей за газ, поставляемый АО "Ленгаз-Эксплуатация", в квитанции петербургского вычислительного центра ГУП "ВЦКП Жилищное хозяйство".



При участии Жилищного комитета между ресурсоснабжающей организацией и расчетным центром был достигнут ряд договоренностей и соглашений, которые позволили ГУП ВЦКП включить в единый платёжный документ услуги индивидуального газоснабжения для жилых помещений с индивидуальными приборами учёта газа. Специально для этого случая ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" выполнило необходимые доработки в программном обеспечении для начислений за сжиженный газ с использованием сезонных коэффициентов.



С апреля 2019 года жители домов Военного городка в поселке Песочный получили возможность ввода показаний приборов учёта газа аналогично вводу показаний потребления холодной и горячей воды.

Фото: vk.com