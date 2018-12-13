Потепление в Петербурге привело к снижению квартплаты за май на 10%

По данным представителей расчетного центра ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", средний счет за коммунальные услуги в мае составил 4 174 рубля.

Теплые дни в Северной столице способствовали снижению квартплаты за май на 10%. Средний счёт за ЖКУ составил 4 174 рубля. Об этом сообщают представители ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство".

В Жилищном комитете 16 мая прошла пресс-конференция с участием первого заместителя гендиректора ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Алексея Сперанского, а также заместителей председателя Жилищного комитета Людмилы Соловьевой и Сергея Шарлаева. Средний счет по Санкт-Петербургу (в зоне обслуживания ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство") составил 4 174 рубля. Людмила Соловьева отметила, что жители города обязаны оплатить квартплату до 10 июня 2019 года. Если дом не оборудован общедомовым прибором учета, то петербуржцы будут последний раз в отопительном сезоне 2018-2019 года оплачивать тепло. Заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев подвёл итоги работы Жилкомсервисов, и рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону.

По сравнению с отопительным периодом 2017-2018 года, количество технологических нарушений на внутридомовых инженерных системах снизилось на 17%. Технические нарушения обнаружены в 2 349 многоквартирных домах.

– пояснил заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев.

Отопительный сезон в городе на Неве был завершен 13 мая. Сейчас Жилкомсервисы готовятся к следующему отопительному сезону. Помимо этого, ведутся работы по ремонту фасадов жилых домов, нормализации температурно-влажностного режима на чердаках и кровлях, а также капитальный ремонт многоквартирных домов.

Фото: twitter.com