Жителей дома на Мичманской пришлось эвакуировать из-за пожара на лестничной клетке

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня.

Ночью спасателям пришлось тушить пожар в подъезде на Мичманской улице. Об этом рассказал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на лестничной клетки дома №4. Из-за случившегося некоторых жильцов пришлось эвакуировать на улицу. По предварительным данным, спасатели ликвидировали возгорание, однако есть один пострадавший. Официальной информации от пресс-службы МЧС пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в остановку на Славы врезался автомобиль. Три человека пострадали.

Видео: Piter.TV