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Жителей дома на Мичманской пришлось эвакуировать из-за пожара на лестничной клетке

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Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня.

Ночью спасателям пришлось тушить пожар в подъезде на Мичманской улице. Об этом рассказал мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел на лестничной клетки дома №4. Из-за случившегося некоторых жильцов пришлось эвакуировать на улицу. По предварительным данным, спасатели ликвидировали возгорание, однако есть один пострадавший. Официальной информации от пресс-службы МЧС пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в остановку на Славы врезался автомобиль. Три человека пострадали. 

Видео: Piter.TV

Теги: подъезд, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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