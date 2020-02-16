Жителей Купчино напугала реконструкция

В парке Героев-Пожарных реконструировали операцию "Магистраль".

В парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе почтили память бойцов, не вернувшихся из Афганистана. В этом году проходит 31 годовщина вывода советских войск из республики.

В парке проходила реконструкция операции "Магистраль", концерт, марш бронетехники, действовали различные выставки и интерактивные площадки.

В соцсетях жители соседних домов поделились видео и пожаловались, что реконструкция операции их напугала. На видео слышны выстрелы.

Ранее мы писали, что появилось видео спасенного енота Йокки.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".