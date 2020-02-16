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Жителей Купчино напугала реконструкция

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В парке Героев-Пожарных реконструировали операцию "Магистраль".

В парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе почтили память бойцов, не вернувшихся из Афганистана. В этом году проходит 31 годовщина вывода советских войск из республики. 

В парке проходила реконструкция операции "Магистраль", концерт, марш бронетехники, действовали различные выставки и интерактивные площадки. 

В соцсетях жители соседних домов поделились видео и пожаловались, что реконструкция операции их напугала. На видео слышны выстрелы. 

Ранее мы писали, что появилось видео спасенного енота Йокки.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: 31-ая годовщина вывода советских войск из афганистана, парк героев пожарных, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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