В Славянке пьяный муж изрезал свою жену

Сотрудники правоохранительных органов взяли мужчину под стражу.

Минувшей ночью в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ссора супругов закончилась поножовщиной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, бытовой конфликт произошел в поселке Славянка на Колпинском шоссе. Пьяный муж поссорился со своей 33-летней женой в ходе распития алкоголя и нанес ей несколько ударов ножом. В результате пострадавшая была госпитализирована с колото-резанными ранениями по всему телу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов взяли мужчину под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о пожаре в Невском районе Петербурга, в котором несколько автолюбителей лишились транспортных средств.

Фото: Piter.TV