Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Волхове сожительница убила мужчину табуреткой
Вчера, 13:10
0
lesjasap
630

В Волхове сожительница убила мужчину табуреткой

0
 
 

В Ленинградской области женщина ударила нетрезвого сожителя табуреткой по голове.

Петербурженка разбила череп пьяному другу, угрожавшему ее зарезать. Инцидент произошел в городе Волхове Ленинградской области. В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью. 
 
Сообщается, что подозреваемая "опустила" табурет прямо на череп потерпевшему. От удара у последнего раскроился череп. Позже мужчина скончался от полученных травм. Медики выявили у погибшего ушибленные раны лобной, височной и теменной области головы. Виновница произошедшего сообщила, что пыталась защититься от угроз.
 
В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.
Теги: волхов , ленобласть , табурет , угрозы , ушибы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5