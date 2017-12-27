В Волхове сожительница убила мужчину табуреткой

В Ленинградской области женщина ударила нетрезвого сожителя табуреткой по голове.

Петербурженка разбила череп пьяному другу, угрожавшему ее зарезать. Инцидент произошел в городе Волхове Ленинградской области. В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Сообщается, что подозреваемая "опустила" табурет прямо на череп потерпевшему. От удара у последнего раскроился череп. Позже мужчина скончался от полученных травм. Медики выявили у погибшего ушибленные раны лобной, височной и теменной области головы. Виновница произошедшего сообщила, что пыталась защититься от угроз.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.