Рецедивист-убийца пойман спустя восемь лет после удушения бывшей любовницы

В Ленобласти полиция поймала мужчину, обвиняемого в убийстве любовницы-шантажистки.

В Ленинградской области правоохранительные органы раскрыли убийство местного жителя восьмилетней давности.

Сообщается, что в 2009 году в Сланцах женщина погибла, угрожая бывшему возлюбленному. Как стало известно, 35-летний мужчина совершил умышленное убийство 24-летней шантажистки. Жертва узнала, что ее экс-любовник собирается жениться и решила “слить” будущей невесте совместные фотографии с интимным содержанием. В обмен на то, что снимки не будут отосланы, женщина попросила денежную компенсацию. Будущий муж решил не платить. Он задушил вымогательницу, а после отвез ее тело в лес и сжег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее петербуржец уже был судим.