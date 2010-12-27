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Рецедивист-убийца пойман спустя восемь лет после удушения бывшей любовницы
Сегодня, 9:57
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lesjasap
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Рецедивист-убийца пойман спустя восемь лет после удушения бывшей любовницы

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В Ленобласти полиция поймала мужчину, обвиняемого в убийстве любовницы-шантажистки.

В Ленинградской области правоохранительные органы раскрыли убийство местного жителя восьмилетней давности. 
 
Сообщается, что в 2009 году в Сланцах женщина погибла, угрожая бывшему возлюбленному. Как стало известно, 35-летний мужчина совершил умышленное убийство 24-летней шантажистки. Жертва узнала, что ее экс-любовник собирается жениться и решила “слить” будущей невесте совместные фотографии с интимным содержанием. В обмен на то, что снимки не будут отосланы, женщина попросила денежную компенсацию. Будущий муж решил не платить. Он задушил вымогательницу, а после отвез ее тело в лес и сжег.
 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее петербуржец уже был судим.
Теги: ленобласть , сланцы , шантаж
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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