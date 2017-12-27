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Петербурженка пыталась дать взятку помощнику прокурора Фрунзенского района, но попалась в руки правосудия
Сегодня, 9:11
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lesjasap
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Петербурженка пыталась дать взятку помощнику прокурора Фрунзенского района, но попалась в руки правосудия

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Полиция задержала жительницу Купчино при попытке дать взятку помощнику прокурора.

Жительница района Купчино пыталась дать взятку за “услугу” помощнику прокурора Фрунзенского района. Ответсвенный сотрудник не пошел на сделку со злоумышленницей, а сдал женщину полиции.
 
Известно, что петербурженку задержали 19 января при  передаче денежной суммы. Оперативники застали 44-летнюю женщину на месте преступления. Согласно плану, сделка должна была состояться в салоне ее автомобиля “Хендай Санта Фе”. Машина была припаркована около дома номер 31 по улице Салова. в транспортном средстве подозреваемая передала должностному лицу 50 тысяч рублей.  Подразумевалось, что после получения денег помощник прокурора должен был “бездействовать” по интересующему злоумышленницу вопросу.
 
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время отпущена под подписку о невыезде.
Теги: взятка , купчино , прокурор , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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