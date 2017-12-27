Петербурженка пыталась дать взятку помощнику прокурора Фрунзенского района, но попалась в руки правосудия

Полиция задержала жительницу Купчино при попытке дать взятку помощнику прокурора.

Жительница района Купчино пыталась дать взятку за “услугу” помощнику прокурора Фрунзенского района. Ответсвенный сотрудник не пошел на сделку со злоумышленницей, а сдал женщину полиции.

Известно, что петербурженку задержали 19 января при передаче денежной суммы. Оперативники застали 44-летнюю женщину на месте преступления. Согласно плану, сделка должна была состояться в салоне ее автомобиля “Хендай Санта Фе”. Машина была припаркована около дома номер 31 по улице Салова. в транспортном средстве подозреваемая передала должностному лицу 50 тысяч рублей. Подразумевалось, что после получения денег помощник прокурора должен был “бездействовать” по интересующему злоумышленницу вопросу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время отпущена под подписку о невыезде.