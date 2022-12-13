Денис Богатов рассказал о мародерстве ВСУ.

Житель Яковлевки, находящейся на территории Донецкой народной республики, сообщил журналистам "РИА Новостей" о том, что в городе очевидцы видели польских наемников. Денис Богатов уточнил, что лично он не видел иностранных военных, но о польских специалистах в регионе, близлежащих населенных пунктах ему рассказывали знакомые. Мужчина пояснил, что Вооруженные силы Украины и иностранные наемники вскрывали частные гаражи и забирали оттуда транспортные средства и электрогенераторы.

Я своими глазами - нет, но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом... Начал говорить: "Пошли вон" или типа того (на польском языке - ред.). Начал стрелять вверх, прогнал их. Денис Богатов, житель Яковлевки

Напомним, что Яковлевка находится в трех километрах от города Соледар.

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

