Житель Выборга предстанет перед судом за убийство отца

Следственный комитет Ленобласти завершил следственное дело по отношению к 41-летнему жителю Выборга. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть пострадавшего по неосторожности. Об этом сообщает информационное издание "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ по Ленинградской области.
По версии правоохранительных органов, с 10 по 11 июля 2018 года между отцом и сыном случилась пьяная потасовка, в результате которой погиб 64-летний житель Выборга. Пострадавшему было нанесено около 25 ударов по голове и телу, после которых тот скончался на месте. Известно, что избил пожилого человека его сын, также находящийся в нетрезвом состоянии.
Инцидент случился в собственной квартире ныне убитого в поселке около железнодорожной станции Лужайка в Выборгском районе Ленобласти. Помимо участников драки в помещении также находилась мать обвиняемого (жена погибшего).
Отмечается, что обвиняемый состоит на профилактическом учете в полиции и регулярно злоупотреблял алкогольными напитками.
В настоящее время преступник заключен под стражу и ожидает обвинительного заключения.
Источник: информационное издание "Невские Новости"