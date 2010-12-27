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Житель Выборга предстанет перед судом за убийство отца
Сегодня, 14:53
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KaterinaKono13
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Житель Выборга предстанет перед судом за убийство отца

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Во время пьяной драки сын забил до смерти своего 64-летнего отца, нанеся ему не менее 25 ударов по голове и телу.

Следственный комитет Ленобласти завершил следственное дело по отношению к 41-летнему жителю Выборга. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть пострадавшего по неосторожности. Об этом сообщает информационное издание "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ по Ленинградской области.

По версии правоохранительных органов, с 10 по 11 июля 2018 года между отцом и сыном случилась пьяная потасовка, в результате которой погиб 64-летний житель Выборга. Пострадавшему было нанесено около 25 ударов по голове и телу, после которых тот скончался на месте. Известно, что избил пожилого человека его сын, также находящийся в нетрезвом состоянии. 

Инцидент случился в собственной квартире ныне убитого в поселке около железнодорожной станции Лужайка в Выборгском районе Ленобласти. Помимо участников драки в помещении также находилась мать обвиняемого (жена погибшего). 

Отмечается, что обвиняемый состоит на профилактическом учете в полиции и регулярно злоупотреблял алкогольными напитками. 

В настоящее время преступник заключен под стражу и ожидает обвинительного заключения.

Источник: информационное издание "Невские Новости"

Теги: выборг , избиение до смерти , новости выборга , новости ленобласти , пьяная драка
Категории: Выборг Происшествия Лента новостей Криминальные происшествия

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