Житель Ставрополья продает ключ от Петропавловской крепости за 1,5 млн рублей

На доске объявлений Юла мужчина хочет продать ключ от Петропавловской крепости

На онлайн-барахолках во всем мире встречаются необычные лоты, вот и на "Юле" мужчина из Ставропольского края решил продать ключ от Петропавловской крепости датируемый 1703 годом.

Стоимость ключа мужчина скромно оценил в 1,5 миллиона рублей. Если внимательно изучить фото ключа, размещенные продавцом, он правда похож на старинный антиквариат. Мужчина указывает, что лот является оригинальным, но документов, подтверждающих стоимость дорогостоящего предмета, нет, как и исторической справки.

На одном из каналов YouTube, посвященному историческим ценностям, Piter.tv нашел видео, где возможно нынешний продавец интересуется у пользователей стоимостью своей предположительно серебряной находки.

Настоящую историю увесистого ключа рассказал Сузунский краеведческий музей. Ключ от крепости является популярным сувениром 60-70-х годов СССР. Отличает алюминиевую подделку также и ровная бороздка без пропилов. Стоит отметить, что в начале 18-го века на ключе не могли написать "1703", так как использовалось буквенное обозначение.

Видео: YouTube/ Старинные Находки