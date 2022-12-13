Житель Симферополя задержан за контрабанду военной экипировки из Крыма за границу

В Крыму возбуждено уголовное дело.

Житель города Симферополя задержан региональными силовиками и правоохранительными органами за контрабанду военной экипировки с территории Крыма за пределы государственной границы. Соответствующее заявление в Telegram-канале опубликовали авторы SHOT. Журналисты отметили со ссылкой на собственные источники, что представители Крымской и Центральной почтовой таможен перекрыли канал международной запрещенной деятельности. Известно, что 22-летний подозреваемый молодой человек планировал перестать в Японию две посылки, в которых находились бронированные панели, необходимые для бронежилетов. Ы рамках обысков в квартире фигуранта расследования оператвники нашли другие предметы военной экипировки. Предположительно, эти товары также должны были отправиться за границу. Дополнительно таможенная служба изъяла жёсткие диски, компьютеры, документы и все вещи, не для посылок. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за "контрабанду иного вооружения".

Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной в РФ организации.

Фото и видео: Telegram / SHOT