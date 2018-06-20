Житель Санкт-Петербурга сгорел на даче в Ленобласти

Известно, что мужчине было пятьдесят восемь лет, на дачу он отправился двадцать девятого марта.

Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре, будучи на даче, во Всеволожском районе Ленобласти.

Два частных дома в садоводстве "Интеграл" массива Сады загорелись 10 апреля около 20:40. Три пожарные части (8 человек и 3 единицы техники) боролись с огнем до 22 часов.

Известно, что мужчине было пятьдесят восемь лет, на дачу он отправился двадцать девятого марта.

В доме 88 по Центральной улице был обнаружен обгоревший труп мужчины. Собственник участка, 52-летняя петербурженка, рассказала, что в доме проживал ее 58-летний супруг. Мужчина уехал на дачу 29 марта.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины воспламенение.

Источник: АН "Оперативное прикрытие"