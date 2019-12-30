Поляк с криками "я здесь главный" и с дорожным знаком в руках напал на российский грузовик

Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "Это мой город, я здесь главный" напал на российский грузовик. Об этом сообщил портал gorzowianin.pl.
По данным СМИ, инцидент произошел в центре города Стшельцы Краеньские. По предварительной информации, мужчина сам остановил грузовик и начал бить дорожным знаком по лобовому стеклу. В грузовике при этом сидели двое россиян, никто из них не пострадал.
После этого мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и доставили его в больницу. Перед нападением на большегруз злоумышленник угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо.
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Видео: YouTube/ Beata Genowefa
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