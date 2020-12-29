Житель Петергофа украл иномарку и попал на ней в ДТП в нетрезвом состоянии

У мужчины угнали "Вольво" 2003-го года с Константиновской улицы в Петергофе. Машину удалось найти благодаря тому, что позже злоумышленник попал на ней в ДТП. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Машина пропала 4-го января в период с 14:00 до 15:30. Владелец обратился в полицию. В это же время наряд ГИБДД обнаружил иномарку у дома №45 по Разводной улице. Машина попала в аварию, а за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 35-летний житель Петергофа.
Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции и составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде.
Ранее в МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД.
Фото: pixabay.com
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