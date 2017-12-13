Петербуржец заплатил драгдилеру за наркотики биткоинами

В Невском районе Петербурга мужчина отдал биткоины за наркотические вещества.

Петербуржец расплачивался за наркотики криптовалютой. Теперь ему грозит уголовный срок до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Мужчина задержан оперативниками. Его подозревают в контрабанде запрещенными веществами. По сведениям оперативников, он приобрел минимум шесть граммов наркотиков у неизвестного гражданина в Невском районе. Местный житель забрал товар путем нахождения “закладки”. За покупку 26-летний молодой человек заплатил биткоинами. В рублевом эквиваленте сделка обошлась ему более чем в 21 тысячу рублей.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.

