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Петербуржец заплатил драгдилеру за наркотики биткоинами
Сегодня, 13:07
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lesjasap
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Петербуржец заплатил драгдилеру за наркотики биткоинами

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В Невском районе Петербурга мужчина отдал биткоины за наркотические вещества.

Петербуржец расплачивался за наркотики криптовалютой. Теперь ему грозит уголовный срок до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Мужчина задержан оперативниками. Его подозревают в контрабанде запрещенными веществами. По сведениям оперативников, он приобрел минимум шесть граммов наркотиков у неизвестного гражданина в Невском районе. Местный житель забрал товар путем нахождения “закладки”. За покупку 26-летний молодой человек заплатил биткоинами. В рублевом эквиваленте сделка обошлась ему более чем в 21 тысячу рублей.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
 

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Теги: биткоины , запрещенные вещества , криптовалюта , наркотики , невский район
Категории: Новости СПб

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