Житель Петербурга убил транссексуала и получил 11 лет колонии

Патологоанатом был приговорён к 11 лет колонии за убийство транссексуала

К 11 годам колонии особого режима суд приговорил жителя Петербурга, который 6 февраля 2017 года в квартире на ул. Бабушкина, 31 убил транссексуала, с которым познакомился в одной из соцсетей, где погибший рекламировал свои услуги. Злоумышленник нанес ему 7 ножевых ранений, забрал имущество, стоимость которого эксперты определили в 3 871 рубль, и после чего скрылся.

Осужденный врач патологоанатом сделал заявление о том, что холодное оружие первым взял в руки его новый знакомый, а он осуществлял лишь ответные действия.

Суд признал петербуржца виновным в убийстве и краже, сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что задержали мужчину 9 февраля 2017 года в посёлке Беломорье.

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