Житель Омска с ножами и топором зверски расправился с любовником жены

Мужчина, узнав об измене жены годовалой давности, обезумел от ревности.

В Омске мужчина жестоко расправился с соперником.

Региональные следственные органы СКР по Омской области сообщают о расследовании уголовного дела по статье "убийство". Как удалось выяснить, ранним утром, около 6 часов утра, 17 июня 35-летний мужчина набросился с 2 ножами и топором на 29-летнего таксиста, который вернулся со смены домой.

Молодому мужчине было нанесено множество ножевых ранений, от которых он скончался. Жильцы дома из окон увидели жестокую расправу и вызвали полицию. После убийства любовника жены, мужчина попытался скрыться, но был найден и задержан полицией.

В ходе предварительного допроса мужчина признался в убийстве, и сообщил, что убил из ревности, когда узнал об измене супруги, произошедшую год назад.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, где изъят брошенный на месте нападения топор, допрошен подозреваемый, который подтвердил случившееся при проверке показаний на месте, проводятся допросы очевидцев, принимаются меры к поиску орудий убийства - двух ножей, которые подозреваемый выкинул по пути от места преступления. СУ СК РФ по Омской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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