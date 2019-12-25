Житель Новосибирска едва не зарезал петербурженку во время пьяных посиделок

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой живота.

Рано утром 30 декабря в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации женщины 30 лет с колото-резаной травмой живота. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали безработного жителя Новосибирска. Стражи порядка выяснили, что во время пьяной ссоры в квартире дома №6/1 на Союзном проспекте он ударил знакомую ножом в живот.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, в травматическом шоке с колото-резанной раной передней брюшной стенки слева. С места преступления изъяли три ножа, отвертку, биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что молодого следователя Фрунзенского района ударили ножом на Витебском проспекте.

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