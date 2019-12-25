Предприниматель из Мурманска лишился в Петербурге самосвала за 8,7 млн рублей

Автомобиль находился без присмотра владельца почти двое суток.

В понедельник, 19 апреля, в полицию Петербурга через номер "112" обратился индивидуальный предприниматель из Мурманска и заявил об угоне самосвала "Даф Фат" 2017 года выпуска желтого цвета. Машина принадлежит компании ООО "Баренцспецавтострой". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Автомобиль был припаркован возле дома №3 на Московском шоссе. Неизвестный угнал самосвал в период с 17:30 17 апреля до 15:18 19 апреля. Сумма ущерба составила 8,7 млн рублей.

Автомобиль застрахован до октября 2021 года, средствами спутниковой сигнализации не оборудован. Стражи порядка изъяли запись с видеокамеры, установленной на кафе рядом с местом происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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