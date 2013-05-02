Житель Мурино ударился головой о бордюр и получил серьезные травмы

Со слов пострадавшего, он рассек голову и бровь, упав и ударившись о бордюр.

Жителю Мурино, который упал, ударился о бордюр и получил серьезные травмы 14 июля, помогли росгвардейцы.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, "получившему травму головы и находящемуся в угнетенном состоянии" горожанину оказали первую помощь военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа. Со слов пострадавшего, он рассек голову и бровь, упав и ударившись о бордюр.

Воспользовавшись индивидуальной аптечкой, росгвардейцы перебинтовали рану, один из патрульных показал прибывшей скорой медицинской помощи место происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что сегодня ночью на Шушарской дороге каршеринговый автомобиль Kia Rio, двигавшийся от Петербургского шоссе в сторону Новгородского проспекта, въехал в левое бетонное основание железнодорожного моста. В результате столкновения машина загорелась, а водитель погиб.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти