  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Мурино ударился головой о бордюр и получил серьезные травмы
Сегодня, 15:17
75
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Мурино ударился головой о бордюр и получил серьезные травмы

0 0

Со слов пострадавшего, он рассек голову и бровь, упав и ударившись о бордюр.

Жителю Мурино, который упал, ударился о бордюр и получил серьезные травмы 14 июля, помогли росгвардейцы.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, "получившему травму головы и находящемуся в угнетенном состоянии" горожанину оказали первую помощь военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа. Со слов пострадавшего, он рассек голову и бровь, упав и ударившись о бордюр. 

Воспользовавшись индивидуальной аптечкой, росгвардейцы перебинтовали рану, один из патрульных показал прибывшей скорой медицинской помощи место происшествия. 

Ранее мы рассказывали о том, что сегодня ночью на Шушарской дороге каршеринговый автомобиль Kia Rio, двигавшийся от Петербургского шоссе в сторону Новгородского проспекта, въехал в левое бетонное основание железнодорожного моста. В результате столкновения машина загорелась, а водитель погиб.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: житель мурино, росгвардия петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии