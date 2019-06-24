Житель Ленобласти во время ссоры воткнул нож в живот старшего брата

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В среду, 4 августа, в полицию Ленобласти поступило сообщение о пьяной ссоре между двумя братьями, которая завершилась госпитализацией одного из них. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Медики в четыре утра забрали из квартиры на Советской улице в поселке Пчева 32-летнего мужчину с ножевым ранением живота. По подозрению в совершении преступления задержали его 29-летнего брата. По предварительной информации, во время ссоры он воткнул нож в своего родственника.

Пострадавшего увезли в больницу в Кириши в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: pexels.com