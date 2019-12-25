Житель Ленобласти из ружья прострелил ногу знакомому

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне в дежурную часть по номеру "112" обратился 43-летний мужчина и сообщил, что у дома №139 на Морской улице в СНТ "Строитель" в поселке Назия ему прострелили ногу. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавший обвинил в случившемся своего знакомого, 49-летнего безработного, к которому он пришел в гости. Подозреваемого задержали, у него изъяли охотничье ружье.

Установлено, что мужчина прострелил ногу своему гостью. Пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением левой стопы в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Выборга ударил знакомого ножом в горло во время распития спиртного.

Фото: Piter.TV