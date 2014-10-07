Житель Ивангорода залез в квартиру к бывшей и изнасиловал ее

У потерпевшей диагностировали гематомы и сотрясение головного мозга.

Полиция Кингисеппского района Ленобласти разыскивает жителя Ивангорода, которого подозревают в избиении и изнасиловании бывшей девушки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

22-летняя девушка обратилась в больницу Ивангорода 12 сентября самостоятельно. У нее диагностировали множественные гематомы лица и головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Девушка рассказала, что 12 сентября около трех дня застала в своей квартире на Кингисеппском шоссе бывшего парня и двух его друзей. Молодые люди проникли в жилище, взломав деревянное окно. Сидя на кухне, они распивали спиртное.

Потерпевшая попросила их уйти, пригрозив полицией. Тогда бывший парень избил ее, отвел в комнату и изнасиловал.

Ранее житель Петергофа избил и изнасиловал знакомую 11-классницу.

Фото: Piter.TV