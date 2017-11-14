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Жители Благовещенска лихо прокатились на санках по проезжей части

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В социальных сетях появилось видео необдуманного поступка двух молодых людей в Благовещенске.

 В одном из сообществ Благовещенска в Instagram появилось необычное видео.

Двое молодых парней, подложив себе под "пятую точку" нечто напоминающее санки или "ледянки", прицепились к легковому автомобилю и прокатились по центральной улице города. На опубликованных кадрах, которое снималось из машины, которая ехала сзади, отчетливо видно, что парней болтает по проезжей части. Их то и дело выносит то к обочине, то к центру дороги, по которой едут автомобили. Тем самым парни создают угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам дорожного движения.

Молодежь среди подписчиков порадовалась за ребят, попутно осудив их необдуманный поступок. В ГИБДД такие видео фиксируются, и владельцев автомобилей, к которым прицепляются любители острых ощущений, как минимум, ждет штраф за нарушение правил перевозки пассажиров.

Видео: Instagram/dtpgram_blg

 
Теги: благовещенск , лихач , новости регионов , экстрим
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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