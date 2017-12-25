Житель Барнаула выиграл 40 тыс.долларов в карточном турнире

Барнаулец стал победителем на международном чемпионате по карточной онлайн-игре Magic: The Gathering.

Дмитрий Бутаков из Барнаула победил в карточной онлайн-игре. Награда за первое место составила 40 тыс. долларов. О победе молодого человека сообщили на страницах игры в социальных сетях. «Поздравляем Дмитрия Бутакова, победителя международного чемпионата по Magic Online!», – говорится «ВКонтакте».

Соревнования проходили в период со 2 по 4 марта. В дополнение стало известно, что игроману уже удавалось выиграть онлайн-чемпионат в Чикаго, так что его имя было небезызвестным для остальных поклонников этой игры. Теперь барнаулец считается первым двукратным чемпионом.

«В эти выходные Дмитрий Бутаков напомнил всем, почему он один из самых уважаемых и опытных игроков в Magic Online, и это уважение останется навсегда», – сообщает официальный сайт игры.

Принимать участие в игре могут два человека, и у каждого из них есть своя собственная колода карт.